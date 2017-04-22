Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 28. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara'da karşılaştı.

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Gençlerbirliği, 23. dakikada kaleci Muammer Yıldırım'ın büyük hatası sonucu 1-0 öne geçti.

Golden 10 dakika sonra ev sahibi ekip, Serdar Gürler'le skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin 37. dakikasında Kayserispor Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlerbirliği 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 39'a çıkardı. 15. sıradaki Kayserispor ise 27 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - KAYSERİSPOR: 1

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Kemal Yılmaz

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Scekic, Serdar Gürler (Dk. 88 Issah), Khalili, Budy (Dk. 58 Muric), Aydın Karabulut (Dk. 90 +2 Milinkovic)

KAYSERİSPOR: Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Ferreira, Mabiala, Güray, Rotman, Sow (Dk. 61 Hakan Aslantaş), Deniz Türüç, Lawal (Dk. 80 Traore), Varela (Dk. 68 Welliton), Umut Bulut

GOLLER: Dk. 23 Zülfikar Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 33 Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Dk. 37 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 71 Mabiala, Dk. 80 Deniz Türüç, Dk. 86 Güray Vural (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atakta Gençlerbirliği, golü buldu. 23. dakikada Güray Vuralın kısa düşen pasında topu kapan Serdar Gürler, Kayserispor ceza alanına girdikten sonra topu uygun durumdaki Aydın Karabuluta pas vermek istedi. Kaleci Zülfikar Yıldırımın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği top, kendi kalesine gol oldu: 1-0

33. dakikada ev sahibi ekip Serdar Gürler ile farkı 2ye çıkardı. Aydın Karabulutun pasında kaleciyle karşıya kalan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Hakem Özkahya, 36. dakikada Khalilinin ceza alanında Ferreiraya müdehalesini penaltı olarak değerlendirdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, kaleci Hopfun sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atağı 67. dakika ev sahibi ekip geliştirdi. Vedat Muriç, Kayserispor ceza alanını çizgisi üstünde Aydın Karabulut'tan aldığı topu Serdar Gürler'e bu futbolcu da uygun durumdaki Ahmet Oğuz'a çıkardı. Ahmet Oğuz'un şutunda defansa çarpan top, kale direğinin yanından auta çıktı.

70. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Zülfiker Yıldırım, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Aydın Karabut'un şutunda kaleci Zülfikar'ın çeldiği topla Issah buluştu. Issah uygun durumdaki Uğur Çiftçi'ye pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top yine kaleciden döndü. Yükselen topa Muric'in röveşata vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

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