Sporting Lizbon: 1 - Benfica: 1

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi.
Sporting Lizbon 5. dakikada Adrien Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlanırken Benfica beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Viktor Lindelöf 66. dakikada frikikten attığı golle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Lizbon derbisi 1-1 sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından Benfica 72 puanla liderliğini sürdürdü. 3. sıradaki Sporting Lizbon ise 64 puanla 3. sırada kaldı.
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