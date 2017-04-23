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Sporting Lizbon: 1 - Benfica: 1
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Sporting Lizbon: 1 - Benfica: 1

Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon ile Benfica 1-1 berabere kaldı

23 Nisan 2017 Pazar, 00:34:20 Güncelleme: 00:40:33

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi.

Sporting Lizbon 5. dakikada Adrien Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlanırken Benfica beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Viktor Lindelöf 66. dakikada frikikten attığı golle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Lizbon derbisi 1-1 sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından Benfica 72 puanla liderliğini sürdürdü. 3. sıradaki Sporting Lizbon ise 64 puanla 3. sırada kaldı.

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