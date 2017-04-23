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Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor

La Liga'da Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, Santiago Bernabeu'da Real Madrid ile karşılaşacak

23 Nisan 2017 Pazar, 10:00:14 Güncelleme: 10:03:00

İstanbul’daki derbi günü, İspanya’da da dev bir karşılaşma oynanacak. La Liga’da 75 puanla zirvede yer alan Real Madrid, kendisinden bir maç fazlasıyla 72 puanı bulunan takipçisi Barcelona’yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu’daki mücadele TSİ 21.45’te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Messi’li Barça, yarı final biletini alan Ronaldo’lu Real karşısında şampiyonluk yarışını devam ettirmeye çalışacak. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona ermişti. Arda Turan iyileşti Sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan, El Clasico öncesinde takımla çalışmalara başladı. Luis Enrique’nin, cezalı Neymar’ın yokluğunda Arda Turan’ı 18 kişilik kadroya alacağı, maçın gidişatına göre ikinci devrede milli yıldızımıza şans verebileceği bildirildi.

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