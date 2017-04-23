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Bülent Yavuz Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
FUTBOL

Bülent Yavuz: Hakemin penaltısı yanlıştı

HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 12:04:30 Güncelleme: 12:08:14

Rize’de 89. dakikaya kadar mükemmel bir maç yöneten hakem Bülent Yıldırım kanaatimce iki önemli hata yaptı. Ama bunlar da birbirini ödeştirdi gibi oldu. Rize lehine verilen penaltıda normal bir ikili mücadele vardı. Elle yüze gelen bir temas var ama bu normal pozisyonun akışı içinde olan olağan bir müdahaleydi. Hakemin penaltısı yanlıştı. Rize lehine verilen penaltıda da kaleci Volkan Babacan’ın topa teması açıkça görülüyor. Rizeli oyuncunun düşmesinin hakemi yanılttığı kanaatindeyim. Karşılıklı birer penaltı maçtaki adaletin tecellisiydi.

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