"ESTEBAN KIRMIZI GÖRMELİYDİ" - BÜLENT YAVUZ

Antalya-Trabzon maçını, ikinci devrenin flaş hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Karşılaşmanın geneline baktığımız zaman, etliye sütlüye karışmadan, pozisyonlara yakın ve kabul edelim ki doğru düdükler çalarak hem maçı elinde tuttu hem de oyuncular üzerinde hakimiyet kurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonlara oldukça yakınken, Antalya’nın bir hücum organizasyonunda bu kez uzak kalınca olan da orada oldu. Trabzon kalecisi Esteban, ceza alanı dışında topu eliyle taşıyıp uzaklaştırırken, Antalyalı oyuncu tekrar topa hamle yaptı. Böylece Esteban ikinci defa topa eliyle oynayarak uzaklaştırdı. Kanaatimce birinci elle oynamada bariz gol şansının engellenmesi de vardı. Esteban kırmızı kart görmeliydi. Ve hakem bu kartın yanı sıra da Antalya lehine serbest vuruş vermeliydi.

"KAPI AÇILDI" - HALUK AYYILDIZ

Trabzonspor, Beşiktaş maçında 4-3 mağlup olsa da Avrupalı bir takım görüntüsü vermişti. Bu maça bakıyorum da Trabzonspor hem taktik, hem de oyun disiplinine çok bağlı kalarak oynadı. Yani Avrupalı takım olmayı çoktan kafalarına koymuşlar. Bu yıl geç kaldılar ama seneye şampiyonluk da yaşayabilirler, sinyaller bu yönde. Gelelim maça... Antalya, maça çok hızlı başladı ama sonrasında Trabzonspor oyunun hakimiyetini tamamen eline aldı. Bir ara Barcelonavari paslaşmaları izlemeye doyamadık. Özellikle ikinci yarı N’Doye, Yusuf Yazıcı ve Rodallega şov vardı Antalya’da. Geçen sezonun 7-0’lık farklı mağlubiyetinin hırsıyla saldıran Bordo-Mavililer, 3-0’ı yakaladı ve Antalyaspor’u Avrupa yarışında bana göre saf dışı bırakıp “Bu iş benim işim” dedi! Rodallega’dan bahsedelim... Müthiş oynadı. İki harika gol attı ki, Avrupa çapındaydı. N’Doye ile birlikte mükemmel bir ikili olma yolunda ışık verdiler. Yusuf Yazıcı’nın performansı da parmak ısırtıyor. Markajda olmasına rağmen, fizik gücünü mükemmel kullandı, Trabzonspor’u ayakta tutan isim oldu ve Antalyaspor’un aklını başından aldı. N’Doye’daki süper çıkışı da takdir ediyorum. Şimdi asıl konuya gelelim, Trabzonspor’daki tüm bu güzel değişimlerin tek bir sebebi var bana göre, o da Ersun Yanal’dır. Sonuç olarak, Trabzonspor, Antalyaspor’u deplasmanda mağlup etti ve Avrupa kapısını aralamış oldu. Tebrik etmek lazım.