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Medipol Başakşehirli futbolcular ifade verecek
FUTBOL

Medipol Başakşehir'de 5 kişinin ifadesi alınacak

Çaykur Rizespor maçı sonrası kameramana saldıran Medipol Başakşehirli futbolcuların ifadeleri alınacak

23 Nisan 2017 Pazar, 12:30:07 Güncelleme: 13:08:30

Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının saldırısı sonrası yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri yapılan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım, Tophane Polis Merkezi’nde ifade verdi.

Kutlu ve Yıldırım,yaşanan tartışmayı görüntüledikleri sırada Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının fiili saldırısına uğradıklarını belirterek, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu.

Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi.

(DHA)

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