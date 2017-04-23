Ankaragücü taraftarı erken şampiyonluk kutlaması yaptı!

Ankaragücü taraftarları, Kayseri Erciyesspor ile çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde Kayseri'ye sefer başlattı. Gece saatlerinde Maltepe'de bulunan Ankaragücü Taraftarlar Derneği önünde bir araya gelen taraftarlar, Kayseri yolculuğu öncesinde erken şampiyonluk kutlaması yaptı. Yanlarında getirdikleri meşaleler, atkı ve bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, renkli görüntüler sergiledi. Yoldan gecen araçların da kornalarla destek verdiği grup, söyledikleri marşlarla gecenin sessizliğini bozdu. Derneğin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı tek taraflı olarak araç trafiğine kapatan taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları üzerine kaldırıma geçerek, coşkulu bekleyişini sürdürdü.



Ankaragücü'nün İspanyol devi Real Madrid'den bir alacağının olduğunu söyleyen Dana Murat lakaplı taraftar, "Seneler geçti, olaylar oldu, ölen arkadaşlarımız oldu. Şampiyonluk ilk kez geliyor. Herkes bunu ilk kez yaşıyor. Şampiyonluğun ne demek olduğunu bilmeyen birçok arkadaşımız var. Bazı taraftarlarımızın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray deplasmanlarını göremediklerini söylüyorduk. Köylere, kasabalara düştüğümüzü düşünüyorduk. Bu işin sonunda Allah o kardeşlerimize şampiyonluk nasip etti. İnşallah Real Madrid'den alacağımız var" şeklinde konuştu.



50 yıllık Ankaragücü taraftarı olduğunu belirten Suat Pilanali, "Benim yaşım 55, yaklaşık 50 yıl önce, 5 yaşımda babamla birlikte tribüne geldim. O günden beridir rahatsızım, Ankaragücü taraftarıyım. Kardeşimle birlikte 50 yıldır Ankaragüçlü'yüz. Deplasmana değil, şampiyonluğa gidiyoruz. Bu yaşımıza geldik, kupa şampiyonu olduk Bolu'da ama lig anlamında 55 yaşımda ilk şampiyonluğumuzu göreceğim. Allah TFF 1. Lig'de de nasip edecek, bu kararlı taraftarla Süper Lig'de de şampiyon olacağız. Bana dünyanda 3. Lig'deyken ortalama 20 bin taraftara onayan bir tane takım göstersinler, ben Ankaragücü'nü bırakırım. Böyle bir taraftarı yoktur, hiç kimsenin" diye konuştu.



"ASKERDEN FİRAR EDİP ANKARAGÜCÜ MAÇINA GİTTİM"

Askerlik dönemi haricinde Ankaragücünün hiçbir maçını kaçırmadığını dile getiren 60 yaşındaki Ankaragücü taraftarı Süleyman Pilenali, "5 yaşında babamızın kucağında tribüne geldik. O günden sonra askerde bile günü birlik firar ederek, Altay maçına gittim. İzmir'de askerlik yaptım. Askerlik hariç Ankaragücü'nün hemen hemen hiçbir maçını kaçırmadım. Dönem dönem 'Niye Angaragüçlüsün' diye bir soru soruluyor bize. Bir kıza sevdalı olmuş bir erkeğe niye sevdalı olduğu sorulur mu? Hiçbir Ankaragüçlü'ye de 10 yaşındakinden tut, bizim gibi 60'lılara da 'Niye Ankaragüçlüsün' sorusu mantıksız" ifadelerini kullandı.



Ankaragücü taraftarına ayırdığı deplasman kapasitesi için Kayseri Erciyesspor yönetimine teşekkür eden Pilenali, "Kayseri dışında başka bir takımla oynasak, maçı kazanmadan 'Şampiyonuz' diyemeyiz. 25 bin, 30 bin taraftarı oraya çeken Kayserililere de teşekkür etmek istiyorum. Kayserinin dışında herhangi bir takımla bu maça çıksaydık, bize 300-500 bilet vereceklerdi, bu olay bitecekti ama gerek Kayseri Erciyes'in ligdeki konumu, gerekse bizim konumumuz, gerekse bu taraftarın 12'nci, hatta 13'üncü adam olması dolayısıyla 'Biz artık şampiyonuz' diyoruz. Biz orada şampiyonluğun karnavalını yaşamaya gidiyoruz. Onun için Türkiye'de, özellikle Ankara'daki kamuoyunda 'Ankaragücü taraftarı; vurur, kırar, küfreder' algısı var. Hayır biz terörist değiliz, biz Ankaragüçlü'yüz. Gideceğiz, şampiyonluğumuzu alacağız ve şampiyon bir takımın 30 bin taraftarı olarak Ankara'ya geleceğiz" açıklamalarında bulundu.



Ankaragücü taraftarının gelecek sezondaki beklentilerine değinen Pilanali, "Her Ankaragüçlü'nün gönlünde Süper Lig'de şampiyonluk yatar. Fakat bazı gerçekleri de ardedemeyiz. Artık futbol bir ekonomi olayı Sadece bu taraftarın desteği değil, Ankara'nın belli başlı iş adamları, siyasileri bize elini uzatırsa bu taraftar gücüyle biz oralarda bile şampiyon oluruz ama destek şart, çünkü futbol artık ekonomi" ifadelerini kaydetti.

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