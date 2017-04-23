Akhisar Belediyespor: 5 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de Bursaspor, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu.
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Yeşil-beyazlılar, 13. dakikada Batalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Akhisar Belediyespor, 1 dakika sonra Olcan Adın'la eşitliği yakaladı.
Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golleriyle mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamladı.
Bursaspor, 77. dakikada Olcan Adın'ın golüne de engel olamayınca skor 5-1 oldu.
Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 33'e yükseltti. Bursaspor ise 35 puanda kaldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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