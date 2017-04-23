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Napoli'ye Sassuolo çelmesi!

Serie A'nın 33'üncü hafta mücadelesinde Napoli, Sassuolo'nun konuğu oldu. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:27:14 Güncelleme: 15:37:28

SASSUOLO: 2 - NAPOLI: 2

Serie A'da zirve mücadelesi veren Napoli, 14'üncü sıradaki Sassuolo'nun konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede gol perdesini Dries Mertens, 52'nci dakikada açtı ve ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Belçikalı'nın golüne Sassuolo'nun cevabı gecikmedi. Karşılaşmada 59'uncu dakika oynanırken Domenico Berardi eşitliği sağladı.  Ev sahibi ekip, Luca Mazzitelli'nin 80'inci dakikada attığı golle ise öne geçti. Bu golden kısa süre sonra oyuna giren Arkadiusz Milik, oyuna dahil olmasından bir dakika sonra eşitlik golünü kaydetti.

Karşılaşma, 2-2'lik skorla sonuçlanırken ev sahibi ekip puanını 36'ya yükseltti. Üçüncü sıradaki Napoli ise 71 puanda kaldı ve zirve yolunda yara aldı.

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