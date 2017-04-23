Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Beşiktaş - Adanaspor maçı ile kapanacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Lyon'a karşı penaltı atışlarında elenen Beşiktaş rotayı lige çevirdi. Siyah-Beyazlı takım, Adanaspor deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak Başakşehir ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki Beşiktaş - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Adanaspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Arena'da Halil Umut Meler'in yöneteceği maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Avrupa defterini kapatan 61 puanlı Beşiktaş, Adanaspor'u mağlup ederse puan farkını 7'ye yükseltecek ve gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça avantajlı gidecek.

Ligde kalma mücadelesi veren 20 puanlı Adanaspor ise yarınki maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

CENK TOSUN CEZALI

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun'dan yoksun mücadele edecek.

Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

HUTCHİNSON, TOSİC VE ATINÇ NUKAN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, Adanaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

44. RANDEVU

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 44. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 8'ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Adanaspor, İstanbul'da 22. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da geride kalan 21 maçta siyah-beyazlılar 13, turuncu-beyazlılar 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 32, konuk takım ise 11 gol kaydetti.

İki takım İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda yaptı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak, Beşiktaş-Adanaspor maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadında oynanacak olan Beşiktaş- Adanaspor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, trafik akımı, Süleyman Seba Caddesi'nden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi'ne kadar trafiğe kapatılacak, trafik akımı Beşiktaş istikametine verilecek.