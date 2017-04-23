İskoçya Premier Lig'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, ezeli rakibi Celtic'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın henüz 11'inci dakikasında Callum McGregor'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.
İkinci yarının başında penaltı kazanan Celtic'te topun boşuna geçen Scott Sinclair hata yapmayınca fark ikiye çıktı ve Celtic, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.
İskoç ekibi, 44 yaşındaki Kuzey İrlandalı menajer ile bu ay başında sözleşme uzatmıştı. Celtic, Rodgers yönetiminde ligin yanında İskoçya Lig Kupası'nı da kazanmıştı.
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