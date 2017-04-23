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Celtic, Rangers'ı devirdi: 2-0!

İskoçya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen Celtic ile Rangers'tan gülen taraf 2-0'lık skorla Brendan Rodgers'ın öğrencileri oldu

23 Nisan 2017 Pazar, 16:20:09 Güncelleme: 16:22:14

İskoçya Premier Lig'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, ezeli rakibi Celtic'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın henüz 11'inci dakikasında Callum McGregor'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.

İkinci yarının başında penaltı kazanan Celtic'te topun boşuna geçen Scott Sinclair hata yapmayınca fark ikiye çıktı ve Celtic, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

İskoç ekibi, 44 yaşındaki Kuzey İrlandalı menajer ile bu ay başında sözleşme uzatmıştı. Celtic, Rodgers yönetiminde ligin yanında İskoçya Lig Kupası'nı da kazanmıştı.

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