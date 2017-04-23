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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar karşı karşıya geldi

Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:11:51 Güncelleme: 17:18:54

Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi için kafileler halinde stada giden Fenerbahçe taraftarı, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Deplasman yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarı da Türk Telekom Arena'daki yerini alacak. Stada gitmek için Kadıköy'den otobüslerle hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşılaştı. Araçların içinden birbirlerine laf atarak kısa bir münakaşa yaşanmasının ardından güvenlik ekiplerinin sarı-kırmızılı taraftarları olay yerinden uzaklaştırdı.

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