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anthony martial burnley
FUTBOL

Burnley: 0 - Manchester United: 2

Premeir Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde Burnley'e konuk olan Manchester United, karşılaşmayı 2-0 kazanarak yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı

23 Nisan 2017 Pazar, 18:24:59 Güncelleme: 18:27:28

Mücadeleye hafta içinde oynanan Anderlecht maçıdna sakatlanarak sezonu kapayan Zlatan Ibrahimovic'siz çıkan Manchester United, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı.

21'nci dakikada Ander Herrera'nın pasında topla buluşan Anthony Martial maçın gol perdesini açarken 39'uncu dakikada sahne alan Wayne Rooney farkı ikiye çıkardı. Mücadelede başak gol olmadı.

Manchester United, puanını 63'e çıkartırken ev sahibi Burnley 36 puanda kaldı. Kırmızı Şeytanlar, ligdeki son mağlubiyetini, 23 Ekim'de Chelsea karşısında almıştı. Manchester United, o günden bu yana oynadığı 23 lig maçını da kaybetmezken son üç maçtır kayıpsız ilerliyor.

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