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Liverpool: 1 - Crystal Palace: 2

İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'ı ağırlayan Liverpool, eski oyuncusu Christian Benteke'nin golleriyle yıkıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 20:19:27 Güncelleme: 20:29:17

Anfield Road'daki mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun 24'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibinin cevabıysa 42'nci dakikada geldi. 2015-16 sezonunda Liverpool'da top koşturan Christian Benteke, attığı golle ilk yarının berabere bitmesini sağladı.

İkinci yarıda da topa hakim olan taraf Liverpool'du ancak kırmızı-beyazlılar, gol üretemedi. Christian Benteke, 74'üncü dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını öne geçiren golü attı.

Topladığı 66 puanla üçüncü sırada yer alan Liverpool, aynı puanda kalırken Crystal Palace, puanını 38'e yükseltti. 

Sam Allardyce, Crystal Palace'ın başındaki 16'ncı karşılaşmasına çıktı. "Big Sam" lakaplı menajer, Chelsea ve Arsenal'den sonra Liverpool'u da devirmeyi başardı!

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