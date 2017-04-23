Liverpool: 1 - Crystal Palace: 2

Anfield Road'daki mücadeleye hızlı başlayan Liverpool, Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun 24'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibinin cevabıysa 42'nci dakikada geldi. 2015-16 sezonunda Liverpool'da top koşturan Christian Benteke, attığı golle ilk yarının berabere bitmesini sağladı.

İkinci yarıda da topa hakim olan taraf Liverpool'du ancak kırmızı-beyazlılar, gol üretemedi. Christian Benteke, 74'üncü dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını öne geçiren golü attı.

Topladığı 66 puanla üçüncü sırada yer alan Liverpool, aynı puanda kalırken Crystal Palace, puanını 38'e yükseltti.

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