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PSV: 1 - Ajax: 0

Eredivisie'nin 32'nci haftasında Ajax'ı ağırlayan PSV, 1-0'lık galibiyetle puanını 72'ye yükseltti

23 Nisan 2017 Pazar, 20:30:22 Güncelleme: 20:31:51

Perşembe akşamı UEFA Avruap Ligi'nde uzatmalara giden Schalke maçı sonucunda Schalke'yi eleyen Ajax, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Lider Feyenoord'un kayıpsız geçtiği haftayı Ajax, aldığı 1-0'lık mağlubiyetle yaralı kapattı.

25'inci dakiakda Jürgen Locadia'nın golüne engel olamayan Ajax, 43'üncü dakikada Bertrand Traore'nin sakatlanmasıyla ikinci darbeyi aldı. İkinci yarıda rakibine üstünlük kurmasına rağmen gole ulaşamayan konuk ekip, 1-0 mağlup oldu ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

PSV ise puanını 72'ye yüskeltti ve Ajax'la arasındaki puan farkını üçe indirdi.

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