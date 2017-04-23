PSV: 1 - Ajax: 0

Perşembe akşamı UEFA Avruap Ligi'nde uzatmalara giden Schalke maçı sonucunda Schalke'yi eleyen Ajax, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Lider Feyenoord'un kayıpsız geçtiği haftayı Ajax, aldığı 1-0'lık mağlubiyetle yaralı kapattı.

25'inci dakiakda Jürgen Locadia'nın golüne engel olamayan Ajax, 43'üncü dakikada Bertrand Traore'nin sakatlanmasıyla ikinci darbeyi aldı. İkinci yarıda rakibine üstünlük kurmasına rağmen gole ulaşamayan konuk ekip, 1-0 mağlup oldu ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.

PSV ise puanını 72'ye yüskeltti ve Ajax'la arasındaki puan farkını üçe indirdi.