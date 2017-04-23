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Volkan Demirel
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Volkan Demirel: "Bu küfürler beni ateşler"

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray derbisini değerlendirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 22:29:31 Güncelleme: 22:30:51

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni  Volkan Demirel, Galatasaray derbisinin ardından şunları söyledi:

"Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum, kazanınca her şeyin unutulduğu maç. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk, oyuncuların, hocanın, yönetiminin durumunu biliyorduk. Bizim de durumumuz çok farklı değildi ama onlara nazaran daha iyi durumdaydık. Son dakikada bir gol atmamız, bu galibiyeti daha da anlamlı kılıyor. Bu galibiyeti, bu sezon çok üzdüğümüz taraftarımıza armağan ediyorum. Galatasaray derbisi bizim için çok önemli. Tepkiler normal, ben artık alıştım. Türk Milli Takımı'nda da aynı durumu yaşadım, tepkiler, küfürler. Bunlar beni her zaman ateşler ama milli takım formasıyla bunlar yapıldığı zaman bu beni düşürür. Göze batan isimler bu tepkiler ile karşılaşıyor."

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