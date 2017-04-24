Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 yıl sonra iki kez yendi

İlk yarıdaki mücadelede sahasında 2-0’la gülen Kanarya, ezeli rakibi karşısında en son 2009-10 sezonunda Christoph Daum yönetiminde iki karşılaşmayı da kazanarak 6 puan almıştı. O sezon Kadıköy’deki karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, ezeli rakibini Ali Sami Yen’de ise 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

0 KORNER, 2 ŞUT, 3 PUAN!

Fenerbahçe’nin maç boyu hiç korner kullanmadan, ilki 86’da olmak üzere 2 isabetli şutla TT Arena’da 3 puanı cebine koyması, sosyal medyada çok konuşuldu. G.Saray; 9 korner, 7’si isabetli 20 şut, yüzde 68’e 32 topla oynama üstünlüğü ve isabetli paslarda 454-159 önde olmasına rağmen gol bulamadı.

JOSEF YAZAR FENER KAZANIR!

Kanarya’ya derbi zaferini getiren Josef de Souza’nın gol attığı 9 resmi maçta F.Bahçe hiç yenilmedi. Sambacı’nın ağları havalandırdığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik geldi. Bu arada bu sezon toplam 6 resmi gole ulaşan 28 yaşındaki Brezilyalı, kariyerinin en golcü sezonunu yakaladı.

HABERTÜRK SPOR