Trabzonspor’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yönetici Ali Rıza Egemen, teknik heyetin çocukları, eşleri ile futbolcular ve U12 takımından oyuncular katıldı.

Trabzon’un ikinci yarıdaki yükselişinde başrol oynayan Yusuf Yazıcı, geleceğe dair umutlu açıklamalar yaptı. Takım olarak olgunlaşan bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen genç yıldız, bu sezonki en önemli hedefin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti. Yusuf şunları söyledi: “Ersun Yanal hocamız bize büyük güven verdi. Özellikle benim üzerime titredi ve artık sonuçlarını almaya başladık. Artık Trabzonspor normalleşti. Belki ilk yarıda 2-3 maç kazanabilseydik şimdi şampiyonluğa oynuyor da olabilirdik. Dediğim gibi önce Avrupa kupalarına katılacağız ve sonraki yılda da şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız.”

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ