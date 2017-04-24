Şenol Güneş Adanaspor maçında hata istemiyor

Adana maçını kazanmaları halinde Başakşehir ile puan farkının 7'ye çıkacağını oyuncularına aktaran Şenol Güneş, "Hata istemiyorum. Eğer kazanırsak önümüzdeki hafta Başakşehir karşılaşması final maçı olur. Onu da alırsak zaten geri sayıma geçeriz ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta içinde Lyon ile çok kritik bir maç oynayan ve penaltı atışları sonucunda rakibine şanssız bir şekilde elenip Avrupa’ya veda eden Beşiktaş’ta şampiyonluk şarkıları artık daha yüksek sesle söylenmeye başladı. Başakşehir’in de Rize deplasmanından 3-3’lük sonuçla ayrılması Siyah-Beyazlılar’ın 15. şampiyonluğunun önünü iyice açarken, teknik direktör Şenol Güneş oyuncularından her şeye rağmen ciddiyeti elden bırakmamalarını istedi. Lyon maçı sonrası futbolcuları ile toplantı yapan ve öncelikle herkesi gösterdikleri performans nedeniyle tebrik eden Güneş, Adana ile oynanacak mücadelede hata istemediğini, kazanıp Başakşehir ile olan puan farkını 7’ye yükseltmek zorunda olduklarını söyledi.

‘BİZİM İÇİN FIRSAT’

Adanaspor maçının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Artık tüm konsantrasyonumuz ligde olacak... Adana ile önemli bir maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta da Başakşehir ile kritik bir 90 dakika oynayacağız. Eğer Adana’yı yenersek Başakşehir karşısına 7 puan önde çıkmak bizi psikolojik olarak da rahatlatacak. O nedenle rakibi küçümsemeden tüm ciddiyetimizle oynayıp sahadan 3 puanla ayrılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

3 OYUNCU SINIRDA

Siyah-Beyazlılar’da Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bugün sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

KARTAL, ADANA'YA ACIMIYOR!

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Ligde bugün 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21’ini Kartal, 8’ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar’ın 51 golüne, Turuncu-Beyazlılar 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Adana’da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.

CENK YOK ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan yoksun mücadele edecek. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk’in yerine yine cezası sona eren Vincent Aboubakar forma giyecek.