Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, lig sonuncusu Adanaspor'u konuk ediyor. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada arayı iyice açmak isteyen Beşiktaş ile, ligde kalmak için son kozlarını oynayacak olan Adanaspor arasındaki karşılaşma heyecan fırtınasına sahne olacak. Peki Beşiktaş - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın kapanış mücadelesinde lider Beşiktaş ile Adanaspor karşılaşacak. Geçtiğimiz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşan Beşiktaş penaltı atışları sonrasında kupaya çeyrek finalde veda etti. Kupada finali hedefleyen Beşiktaş'ta moraller bozuk olmasına rağmen ligde Adanaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda dolu dizgin devam etmenin hesapları yapılıyor. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Beşiktaş kazanırsa fark 7 puana çıkacak. Haftaya Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini deplasmanda yenmeyi başarırsa fark 10 puana çıkacak ve bir mucize olmazsa şampiyonluğunu ilan edecek. Adanaspor'da ise ligin son haftalarına girilirken çıkış yaparak ligde kalmanın hesapları yapılıyor. Son 8 maçın 7'sini kaybeden Akdeniz ekibi 20 puanla son sırada yer alıyor. Adanaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başarırsa büyük bir moral kazanacak ve ligin son haftalarına umutlarını tazeleyerek girecek. Ligde şampiyonluk yarışını ve düşme potasını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Adanaspor maçı 24 Nisan Pazartesi saat 20.00'da (bugün) Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Kritik maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

GÜNEŞ: BİZİM İÇİN FIRSAT

Adanaspor maçının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Artık tüm konsantrasyonumuz ligde olacak... Adana ile önemli bir maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta da Başakşehir ile kritik bir 90 dakika oynayacağız. Eğer Adana’yı yenersek Başakşehir karşısına 7 puan önde çıkmak bizi psikolojik olarak da rahatlatacak. O nedenle rakibi küçümsemeden tüm ciddiyetimizle oynayıp sahadan 3 puanla ayrılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

CENK YOK, ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan yoksun mücadele edecek. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk’in yerine yine cezası sona eren Vincent Aboubakar farma giyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Siyah-Beyazlılar’da Adanaspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, bugün sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

KARTAL, ADANA'YA ACIMIYOR

Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Ligde bugün 44. kez karşılaşacak. İki ekip arasında oynanan 43 lig maçından 21’ini Kartal, 8’ini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar’ın 51 golüne, Turuncu-Beyazlılar 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Adana’da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.

MUHTEMEL KADROLAR

BEŞİKTAŞ

Fabri, Andreas Beck, Marcelo Guede,s Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vincent Aboubakar

ADANASPOR

Charles Itandje, Emre Uruç, Didi, Mauricio Ramos, Halil İbrahim, Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Vladimir Koman, Roni, Ahmet Dereli, Reynaldo

CEZALILAR: CENK TOSUN (BEŞİKTAŞ), CEM ÖZDEMİR (ADANASPOR)

ADANASPOR CEPHESİ

EYÜP ARIN: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Adanaspor'un Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın, "Hayat, matematiksel olarak şanslarının devam ettiği sürece her maça final olarak bakacaklarını belirterek, "Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun oraya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



Adanaspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın, orta saha oyuncusu Samican Keskin ile birlikte 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Adanaspor'un gidişatının iyi olmadığını belirten Eyüp Arın, bu gidişatın ekibi de çok etkilediğini ifade etti. Arın, "Onlara zihinsel yüklemeler yaparak, bugüne kadar ne antrenman yapmışlarsa onlara devam ediyoruz. Hayat, geriye doğru anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır. Biz geriye baktığımızda hatalarımızı anlayabilecek durumdaysak sıkıntı yok ama hatalarımızı anlamamışsak hala bu sıkıntıları daha fazla büyüteceğine inanıyorum. Buralardan dersler çıkartarak ileriye doğru bu hataları oyuncu grubumuzla birlikte azaltarak gitmek istiyoruz. Zamanımız az kaldı. Telafisi olmayan son haftalara girdik. Konum olarak zor durumdayız ama elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.



"HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendiren Eyüp Arın, "Her alınan puan çok önemlidir ama rakip Beşiktaş ise ve İstanbul'da o arenanın içerisinde cehennemden puanla çıkmak oyuncularımızı son haftalara çok daha moral ve motivasyon olarak taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun biz oraya en iyisini yapmak için çıkacağız" diye konuştu.





"BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ayrıca Eyüp Arın, Beşiktaş'ın bu akşam evinde Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması içinde Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Bugün de gönlümüz hep Beşiktaş'tan yana. İnşallah bir Türk takımını finalde görmek istiyoruz. Onu da bize şuanda yaşatacak tek takım Beşiktaş. Onlarada bugün ki maç için başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.



"HER MAÇIMIZ FİNAL"

Adanaspor'un matematiksel olarak ligde kalma şansının halen devam ettiğini bu sebeple her maça final maçı gibi çıkacaklarını kaydeden Arın, daha sonra şunları söyledi:

"Mümkün olmayan şey yoktur. Mümkün olan hale getirmek bizim sahaya süreceğimiz oyuncularla olur. Onlarda bu işi başarmak için olağanüstü gayret göstereceklerine inanıyorum. Tabi ki imkansız gibi görünen bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu imkansız mücadeleyi zarif ve zevkli hale getirmek istiyoruz."



KESKİN: HER TAKIMIN EKSİKLERİ VAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğunu belirten Samican Keskin de oynayacakları maçı değerlendirerek, "Beşiktaş, ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Her takımın kendine göre eksik yönleri var. Bizde bunları belirleyip ona göre mücadele sergileyeceğiz. Maça puan veya puanlar almak için çıkacağız. Sonuçta oynanmamış her puan soru işareti. Ne kadar büyük bir takım olursa olsun, karşıda ki iyi mücadele sergilediğinde kazanılmayacak maç yok diye düşünüyorum. Bizde Beşiktaş maçına o zihniyetle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adanaspor, ligin 28. haftasında Pazartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Beşiktaş ile İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena'da karşılaşacak.