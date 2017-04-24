İtalya Serie A'da 33'üncü haftanın kapanış mücadelesinde Roma, Pescara deplasmanına konuk olacak. Liderlik yarışını son ana kadar sürdürmek isteyen Roma, ligde kalma şansını mucizelere bırakmış Pescara'yı kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Pescara - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

PESCARA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İtalya Serie A'da bir alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan Pescara, liderlik mücadelesi veren Roma'yı ağırlıyor. Maç eksiğiyle lider Juventus'un 11 puan gerisinde bulunan Roma, Pescara deplasmanını kayıpsız geçerek son 5 haftada Juventus'a yakın markaj uygulamak istiyor. Adeta yenilgiyi unutan Roma, son 7 maçında 6 galibiyet,1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Atalanta karşısında 2 puan kaybeden başkent ekibi, Juventus ile giriştiği şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Pescara ise 32 haftada yalnızca 14 puan toplayabildi. Ligde sonuncu sırada bulunan Pescara'nın ligde kalabilmesi için tüm maçlarını kazanması dahi yetmiyor. Mucizenin gerçekleşmesi için Empoli'nin kalan 5 haftada yalnızca 1 puan alabilmesi gerekiyor. Matematiksel şansını bir hafta daha sürdürmek isteyen Pescara, başkent ekibi Roma'yı devirmek istiyor. Ancak Pescara oynadığı son 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan ekip, 6 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Ligde şampiyonluk yarışı ve küme hattını yakından ilgilendiren Pescara - Roma maçı, 24 Nisan Pazartesi (bugün) saat 21.45'te Adriatico Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

ROMA'NIN SON 10 MAÇI

Lazio 2 - 0 Roma

Roma 1 - 2 Napoli

Lyon 4 - 2 Roma

Palermo 0 - 3 Roma

Roma 2 - 1 Lyon

Roma 3 - 1 Sassuolo

Roma 2 - 0 Empoli

Roma 3 - 2 Lazio

Bologna 0 - 3 Roma

Roma 1 - 1 Atalanta

PESCARA'NIN SON 10 MAÇI

Torino 5 - 3 Pescara

Pescara 5 - 0 Genoa

Chievo 2 - 0 Pescara

Sampdoria 3 - 1 Pescara

Pescara 1 - 3 Udinese

Atalanta 3 - 0 Pescara

Avezzano 1 - 5 Pescara

Pescara 1 - 1 Milan

Empoli 1 - 1 Pescara

Pescara 0 - 2 Juventus

PESCARA VE ROMA ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Pescara ile Roma arasında oynanan 10 maçtan 4'ünü Roma kazanırken, 4 maç berabere bitti. 2 maçta ise Pescara sahadan galip ayrılmayı başardı.

Roma 5 - 1 Pescara

Pescara 0 - 0 Roma

Pescara 0 - 0 Roma

Roma 1 - 3 Pescara

Roma 0 - 1 Pescara

Pescara 1 - 1 Roma

Pescara 0 - 1 Roma

Pescara 0 - 1 Roma

Roma 1 - 1 Pescara

Roma 3 - 2 Pescara

SERİE A'DA PUAN DURUMU

1- Juventus 33 83 +48

2- Roma 32 72 +43

3- Napoli 33 71 +42

4- Lazio 33 64 +22

5- Atalanta 33 63 +19

6- Milan 33 58 +13

7- Inter 33 56 +21

8- Fiorentina 33 55 +10

9- Torino 33 48 +9

10- Sampdoria 33 45 0

11- Udinese 33 43 -1

12- Chievo 33 38 -16

13- Cagliari 33 38 -18

14- Sassuolo 33 36 -10

15- Bologna 33 35 -18

16- Genoa 33 30 -25

17- Empoli 33 29 -29

18- Crotone 33 24 -25

19- Palermo 33 16 -46

20- Pescara 32 14 -39

Kırmızı ile işaretlenen ekipler Serie B Ligi'ne düşüyor. Siyah ile işretlenen ekipler doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Laciver ile işaretlenen ekip Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkıyor. Mavi ile işaretlenen ekipler UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyor