TRABZONSPOR HABERLERİ
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
burak yılmaz çin
FUTBOL

Muharrem Usta, Burak Yılmaz'la görüştü

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, eski futbolcuları Burak Yılmaz'la görüştüklerini doğruladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:15:03 Güncelleme: 13:18:06

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transferinin sıkça haberleştirildiği Burak Yılmaz'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O, bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak Yılmaz, Trabzonspor'a gelecek diye bir anlam çıkarmak doğru değil."

"ZAMANI GELDİĞİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Sezon bitimine kadar lige odaklanmaları gerektiğini belriten Usta, sözlerine "Burak ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz yok. Liglerin bitimine altı hafta kala kiminle görüşüp kiminle görüşmediğimiz de çok önemli değil, çünkü lig devam ediyor. Lig sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz. Zamanı geldiğinde de gerekeniyapacağız" ifadeleriyle devam etti

 

Usta, ilk yarı ve ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi: "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler"

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yusuf: "Önce Avrupa sonra şampiyonluk!"
FUTBOL

Yusuf'un gözü yükseklerde
Uğur Demirok, Ersun Yanal'la kendini buldu
FUTBOL

Uğur Demirok kariyer sezonunu yaşıyor
Süper Lig ekiplerinden 23 Nisan mesajı
FUTBOL

Kulüplerden 23 Nisan mesajı
Trabzonspor ilk yarının kötü izlerini sildi
FUTBOL

Trabzon ikinci yarıda doludizgin!