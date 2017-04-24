Muharrem Usta, Burak Yılmaz'la görüştü

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transferinin sıkça haberleştirildiği Burak Yılmaz'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O, bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak Yılmaz, Trabzonspor'a gelecek diye bir anlam çıkarmak doğru değil."

"ZAMANI GELDİĞİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Sezon bitimine kadar lige odaklanmaları gerektiğini belriten Usta, sözlerine "Burak ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz yok. Liglerin bitimine altı hafta kala kiminle görüşüp kiminle görüşmediğimiz de çok önemli değil, çünkü lig devam ediyor. Lig sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz. Zamanı geldiğinde de gerekeniyapacağız" ifadeleriyle devam etti

Usta, ilk yarı ve ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi: "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler"