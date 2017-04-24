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Messi, Avrupa'nın "500'ler kulübü"ne girdi

Barcelonalı Messi, tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4. futbolcu olarak kayıtlara geçti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:30:52 Güncelleme: 13:32:11

Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, Gerd Müller (Bayern Münih), Jimmy McGrory (Celtic) ve Uwe Seeler'den (Hamburg) sonra tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid'e karşı 2 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 577. resmi maçta 500. golünü kaydetti.

La Liga'da 343, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 94, İspanya Kral Kupası'nda 43, İspanya Süper Kupası'nda 12, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydeden Arjantinli milli futbolcu, böylece tek bir Avrupa kulübünün formasıyla resmi maçlarda 500 gole ulaşan 4'üncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinde 32 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attığı 4, 5 gol kaydettiği de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandırdığı 2011-2012 olan Messi'nin, bu sezon ise 47 golü var.

6 Aralık 2016'da "tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcular" listesinin 4. sırasındaki, Portekizli efsane oyuncu Eusebio'yu yakalayan Messi, şimdi de gözünü, Alman golcü Uwe Seeler'e dikti. Listenin 3. basamağındaki Seeler, 1954'ten 1972'ye kadar oynadığı ülkesinin Hamburg kulübünde 507 gole imza attı.

Listenin zirvesinde, Bayern Münih formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Alman futbolcu Gerd Müller yer alıyor. Alman futbolcuyu, Celtic'te 522 gole imza atan İskoç forvet oyuncusu Jimmy McGrory (1922-1937) takip ediyor.

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