TFF 1'inci Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmasında düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede Manisaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. 28 haftada 30 puan toplayan ve 14'üncü sırada bulunan Manisaspor, Denizlispor engelini kayıpsız geçerek küme hattından hızla uzaklaşmak istiyor. Peki, Manisaspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

MANİSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de 29'uncu haftanın son karşılaşmaları oynanıyor. Küme hattının 2 basamak üzerinde bulunan Manisaspor, ligderahat bir nefes almak için sahaya çıkacağı maçta Denizlispor'u ağırlıyor. Sait Karafırtınalar'ın yönetiminde çıkışa geçen ve 2 haftada topladığı 6 puanla küme hattından sıyrılan Manisa'da hedef Denizlispor'u da puansız göndererek çıkışını sürdürmek. Rahat bir nefes almak ve düşme endişesinden kurtulmak isteyen Manisaspor'da 3 puan dan başka hesap yok. 28 haftada 34 puan toplayan Denizlispor ise şimdilik düşme hattından uzak gibi görünüyor. Ancak Yeşil Siyahlı ekip TFF 1'inci Ligi'nde 2 maçta her şeyin değişebildiğinin farkında. Bu nedenle Manisaspor engelini en azından bir puanla atlatarak son haftalara girilirken küme hattından iyice uzaklaşmanın peşinde. Zorluk derecesi yüksek Manisaspor - Denizlispor karşılaşması 24 Nisan Pazartesi saat 18.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayacak. Kritik mücadele TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Zorlu maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI

Bugün sahasında Denizlispor'u konuk edecek Manisaspor'da bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri Kapalı ve Tarzan tribünü 1 TL, VİP, 15 TL, kale arkası ise 10 TL'den satışa sunuldu.

MANİSA'DA SAKATLIK ŞOKU

TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu'ndan sonra Samsunspor'u da yenerek düşme hattının 5 puan üzerine çıkan Manisaspor'da Hüseyin Tok şoku yaşanıyor. Geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve devre arasında transfer olduğu Manisaspor'da ilk maçına Samsunspor deplasmanında çıkan tecrübeli stoper, yine sakatlandı. Hüseyin'in MR'ında sağ bacak arka üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Hüseyin Tok'un 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Pazartesi günü evinde Denizlispor'la oynayacağı maça hazırlanan siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Metin, Erman ve Ufuk ise takımla çalışmalara başladı.

MANİSASPOR İLK PEŞİNDE

Türkiye 1'inci Ligi'nde art arda Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Manisaspor, pazartesi günü konuk edeceği Denizlispor'u da yenerek bu sezon ilk defa 3'te 3 yapmak istiyor.

"SON 3 HAFTAYA BU FARKLA GİRERSEK KESİNLİKLE DÜŞMEYİZ"



Teknik direktör Sait Karafırtanalar, daha önce 3 defa 2 karşılaşmayı üst üste kazandıklarını, ancak seriyi devam ettiremediklerini belirterek, "Denizlispor engelini de geçip 3 haftada 9 puanı hanemize yazdırmayı amaçlıyoruz. Evimizde galip gelirsek oldukça rahatlayacağız" dedi.

Düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldıklarını vurgulayan Sait Karafırtınalar, şöyle devam etti:



"Son 3 haftaya bu farkla girersek kesinlikle küme düşmeyiz. O nedenle her maç bizim için çok kritik. İyi oynuyoruz. İkinci yarının en fazla gol atan ekibiyiz. Ancak gol yeme sıkıntımızı daha çözemedik. Denizlispor karşısında da hücum etkinliğimizi göstereceğiz."

DENİZLİSPOR'DA KRİZLER BİTMEK BİLMİYOR

Görevini yardımcısı Mustafa Üstek'e bırakması istenen Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay'ın 5 Mayıs'ta yapılacak genel kurula kadar görevinin başında olduğunu açıklaması, yeni bir krizi yol açtı.



Yönetim içi muhalefet, yeni teknik direktör bulunamadığı için 2 haftadır kaleci antrenörü Cengiz Tarım yönetiminde sahaya çıkan takımın pazartesi günü Manisaspor maçına teknik direktörsüz çıkabileceğini, prim ödemelerinin geciktiğini, eski futbolculardan Sylla ve Genkov'un alacaklarının aksadığını belirterek Urkay'dan genel kurulu beklemeden koltuğu bırakmasını istedi.



Başkan Urkay, hukuki olarak 5 Mayıs'a kadar görevinin devam ettiğini belirtti, "Yönetimi devralmak isteyen arkadaşlar teknik direktör bulsun, primleri ve borçları ödesin. Ben buna engel olmam. Alacakları kararlara da başkan olarak imza atarım" dedi.



Yönetimdeki muhalif isimlerden Mali Asbaşkan Taner Atilla ise, "Kulüp, geciken ödemelerden kaynaklanan yaptırımlarla karşılaşabilir. Teknik adam konusunu da da bir an önce netleştirmek gerekli. Sorunu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan son maçında evinde Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olan yeşil siyahlı ekipte Manisaspor müsabakasının hazırlıkları başladı.