Lampard, Gudjohnsen ve Terry buluştu

Chelsea'nin 2005 ve 2006'da kazandığı şampiyonlukların mimarlarından olan Eidur Gudjohnsen, John Terry ve Frank Lampard, dün akşam bir araya gelerek yemek yedi.

Roman Abramovich'in Chelsea'yi 2003 yılında satın almasının ardından yeniden yapılanan Chelsea, Jose Mourinho yönetiminde 2005 ve 2006'da lig şampiyonluğu yaşamıştı. Üç futbolcu da bu dönemde kadronun parçalarıydı.

İzlandalı, Chelsea formasını terlettiği 228 maçta toplamda 69 gol atmıştı. Lampard ve Terry, birçok yıl birlikte oynamışlar ve sayısız zafere imza atmışlardı. Lampard, Manchester City'e gitmeden önce 2012'den Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lampard, bu sezon başında futbolu bırakmıştı. İngiliz efsane, şu sıralarda Cobham'da antrenörlük lisansını almak için eğitim görüyor.

John Terry ise 22 yılını geçirdiği Chelsea'de 16 kupa kazanmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Mavi-beyazlı kulüpte forma giydiği 713 karşılaşmanın 578'inde kaptanlık görevini üstlenen Terry, bu alanda kulüp rekorunun sahibi olarak öne çıktı.