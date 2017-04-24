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Arturo Vidal'in kız kardeşinin eşi vuruldu

Bayern Münih'in formasını giyen Şilili yıldız Arturo Vidal'in kız kardeşinin eşi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:14:41 Güncelleme: 16:17:30

Şili'nin başkenti Santiago'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan Neira Guerra, Barros Luco hastanesine kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bild, 31 yaşındaki Guerra'nın, bir kavşakta yanına yaklaşan arabadan açılan ateşle kafasından altı kez vurulduğunu iddia etti.

Guerra, Bayern Münih'in 27 yaşındaki kardeşi Ambar Vidal Pardo'yla evliydi. Vidal'in babası, 2015'te uyuşturucu ve kesici alet taşımaktan suçlu bulunmuştu.

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