Arturo Vidal'in kız kardeşinin eşi vuruldu

Şili'nin başkenti Santiago'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan Neira Guerra, Barros Luco hastanesine kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bild, 31 yaşındaki Guerra'nın, bir kavşakta yanına yaklaşan arabadan açılan ateşle kafasından altı kez vurulduğunu iddia etti.

Guerra, Bayern Münih'in 27 yaşındaki kardeşi Ambar Vidal Pardo'yla evliydi. Vidal'in babası, 2015'te uyuşturucu ve kesici alet taşımaktan suçlu bulunmuştu.