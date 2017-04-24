Advocaat için milli takım iddiası

Hollanda basınından Telesport, Dick Advocaat'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Blind'in ayrılmasının ardından arayışa geçen Hollanda Futbol Federasyonu'nun takımın başına Advocaat'ı getirmek istediği belirtildi.

Federasyon yetkilisi Hans van Breukelen'in Henk ten Cate ile görüştüğü, Advocaat ile de bir araya gelip karar verileceği öne sürüldü.

Hatırlanacağı üzere Dick Advocaat, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıp emekli olacağını duyurmuştu.

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