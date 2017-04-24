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Dick Advocaat
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Advocaat için milli takım iddiası

Hollanda basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına getirebileceğini iddia etti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:23:59 Güncelleme: 17:25:11

Hollanda basınından Telesport, Dick Advocaat'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Blind'in ayrılmasının ardından arayışa geçen Hollanda Futbol Federasyonu'nun takımın başına Advocaat'ı getirmek istediği belirtildi.

Federasyon yetkilisi Hans van Breukelen'in Henk ten Cate ile görüştüğü, Advocaat ile de bir araya gelip karar verileceği öne sürüldü.

Hatırlanacağı üzere Dick Advocaat, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıp emekli olacağını duyurmuştu.

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