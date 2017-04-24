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24 NİSAN 2017
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Balıkesirspor: 1 - Altınordu: 1
FUTBOL

Balıkesirspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 19:31:18 Güncelleme: 19:33:17

BALIKESİRSPOR: 1 - ALTINORDU: 1

STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Doğa İşeri), Bekamenga (Dk. 59 Oğuzhan Çapar), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık (Dk. 90+3 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
ALTINORDU: Berke Özer, Uğur Aslankuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 81 Alican Özfesli), Fatih Aktay (Dk. 60 Hasan Kabze), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

GOLLER: Dk. 49 Barış Alıcı (Altınordu), Dk. 64 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor)
SARI KART: Dk. 78 Glumac (Balıkesirspor)

 

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