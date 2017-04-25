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Anderson Talisca Beşiktaş
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Anderson Talisca Beşiktaş'ı taşımaya devam ediyor

Anderson Talisca, Beşiktaş'ı taşımaya devam ediyor. Brezilyalı, Lyon'a attığı iki golden sorna Adana ağlarını da havalandırdı

25 Nisan 2017 Salı, 08:53:52 Güncelleme: 08:57:10

Beşiktaş’ta bu sezon harikalar yaratan ve önüne kim gelirse gelsin golünü atan Anderson Talisca, müthiş performansını Adanaspor karşısında da devam ettirmeyi başardı. Mesafe tanımaksızın attığı şutları, adrese teslim pasları, kafa golleri ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Talisca, Lyon ağlarını iki kez sarstıktan sonra dün yine enfes bir gole imza attı. Beşiktaş’ı, Adana karşısında 2-1 öne geçiren golü kaydeden Brezilyalı oyuncu, topu alışı ve solak olmasına karşın sağ ayağı ile yaptığı plase ile yine klasını konuşturmayı başardı...

SÜPER LİG’DE 10 GOL
Portekiz’in Benfica takımından kiralık olarak transfer edilen Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 20 gole direkt katkıda bulundu. Bu müsabakalarda 14 kez gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 6 da asist yaptı. Talisca attığı gollerin 10’unu Süper Lig’de, 2’sini UEFA Avrupa Ligi’nde, birini Şampiyonlar Ligi’nde, birini de Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

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