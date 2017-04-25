BEŞİKTAŞ HABERLERİ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Atiba Hutchinson Beşiktaş
FUTBOL

Atiba ilk kez erken çıktı

Geldiği günden bu yana istikrarıyla dikkat çeken Atiba Hutchinson, Beşiktaş kariyerinde ilk kez oyundan bu kadar erken çıktı

25 Nisan 2017 Salı, 09:32:46 Güncelleme: 09:36:00

Atiba Hutchinson, Adanaspor ile oynanan mücadelenin devre arasında ağrıları olduğu için oyundan alınırken Beşiktaş’a transfer olduğu 2013-14 sezonunun başından bu yana ilk kez bu kadar erken bir dakikada kenara geldi. 24 Aralık 2014’te Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 58. dakikasında oyundan çıkan tecrübeli oyuncu, ligde ise bu sezon Vodafone Arena’da 3-0 kazanılan Akhisar maçında 72. dakikada yerini Aboubakar’a bırakmıştı.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Burası ne biçim ülke
FUTBOL

Rıdvan Dilmen patladı!
Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması
FUTBOL

"Şampiyon olduğumuz gün..."
Şenol Güneş: "Heyecanlı ve zor bir maç oldu"
FUTBOL

"Heyecanlı ve zor bir maç oldu"
Anderson Talisca Beşiktaş'ı taşımaya devam ediyor
FUTBOL

"Usta"lisca