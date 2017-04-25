Atiba ilk kez erken çıktı

Atiba Hutchinson, Adanaspor ile oynanan mücadelenin devre arasında ağrıları olduğu için oyundan alınırken Beşiktaş’a transfer olduğu 2013-14 sezonunun başından bu yana ilk kez bu kadar erken bir dakikada kenara geldi. 24 Aralık 2014’te Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 58. dakikasında oyundan çıkan tecrübeli oyuncu, ligde ise bu sezon Vodafone Arena’da 3-0 kazanılan Akhisar maçında 72. dakikada yerini Aboubakar’a bırakmıştı.

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