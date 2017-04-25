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Dursun Özbek, 'baskın seçim'e sıcak bakıyor

Her fırsatta seçimin Mayıs 2018’de yapılacağını belirten Dursun Özbek’in, muhalefetin yaptığı baskı karşısında ‘baskın seçim’ düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. Güven tazeleyip yönetimini yenilemeyi planlayan Başkan, haziran ayı içerisinde ani bir seçim kararı alabilir

25 Nisan 2017 Salı, 10:10:18 Güncelleme: 10:13:39

Başakşehir hezimetinin ardından Fenerbahçe maçının da kaybedilmesi G.Saray’da bardağı taşırdı. Derbinin ardından Florya’ya giden taraftarlar, başkan Dursun Özbek’i istifaya davet ederken, yönetim de çözüm arayışlarına girdi. Hem camia içinden yükselen eleştirileri hem de istifalarla sarsılan ve güç kaybeden başkan Özbek’in, yönetimini yenilemeyi düşündüğü ifade edildi. Bugüne kadar erken seçim konusunda katı bir tutuma sahip olan G.Saray Başkanı’nın Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesiyle oluşan baskı karşısında, ‘baskın seçim’ düşüncesine sıcak bakmaya başladığı, ani bir seçim kararı alarak güven tazelemek istediği öğrenildi.

FUTBOL ŞUBESİNE SEVİLEN İSİMLER
Normalde 2018 Mayıs’ında yapılacak seçimli olağan genel kurula kadar seçime gitmek istemediğini her fırsatta dile getiren başkan Özbek’in, artan eleştiriler karşısında son kozunu bu şekilde oynayabileceği belirtildi. Başkanın haziran ayı içerisinde ani bir seçim kararı alarak yeniden aday olmayı planladığı öğrenilirken, Özbek’in yeniden seçilmesi durumunda özellikle başarısız olunan futbol şubesine camianın sevdiği ve güvendiği isimleri alarak yönetimini güçlendirmeyi düşündüğü bildirildi.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

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