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Ali Ay
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Ali Ay: En büyük hatayı Hamza hocayı geç göndererek yaptım

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Adanaspor maçının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu daha önce göndermemekle en büyük hatayı yaptığını söyledi

25 Nisan 2017 Salı, 11:10:29 Güncelleme: 11:13:07

Yeşil-beyazlı taraftarlar, ligde Akhisar Belediyespor'a 5-1 mağlup olunan maçın ardından yönetimi istifaya davet etti. Katıldığı yerel bir televizyon kanalında sosyal medyada başlatılan istifa çağrılarını ve kulübün son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, göreve devam ederse gelecek sezon tabanca gibi bir takım kuracağını söyledi.

Başkan Ay, "Akhisar'dan 5 gol yiyen bir Bursaspor var. Dünden beri uyuyamadım. Gelecek sene Bursaspor çok iyi olacak. Gerekirse kendi cebimden transfer yaparak bu takımı düzelteceğim. Sezon sonu personel dahil çok radikal kararlar alınacak köklü bir değişim olacak. Etrafta konuşuluyor ama bu borcun altına girebilecek benim gibi manyak bir adam yok" ifadelerini kullandı.


"EN BÜYÜK HATAYI HAMZA HAMZAOĞLU'NU GEÇ GÖNDEREREK YAPTIM"
Yönetimi oluştururken kimsenin 300 milyon TL'lik borcun altına girmek istemediğini belirten Başkan Ali Ay, "Bugün eşimle birlikte 25 milyon TL'nin altına imzamızı attık. Eğer ben devam edersem gelecek sene çok düzgün, tabanca gibi bir takım kuracağız. Bunun sözünü veriyorum. En büyük hatayı Hamza hocayı geç göndererek yaptım, bunu kabul ediyorum. Devre arasında yollarımızı ayırmalıydık ama yapamadık. 2 hafta içinde karar vereceğim, kredi olayları var, sponsorluk olayları var şu işler hallolsun. Her şeyin farkındayım" diye konuştu.

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