İspanya Ligi La Liga'da 68 puanla 3. sırada yer alan Atletico Madrid, evinde 57 puanlı Villarreal'i ağırlıyor. Peki Atletico Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vicente Calderon Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak. İki takım için de önemli bir mücadele olan maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Atletico Madrid, evinde oynadığı son maçta Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.

● Villarreal, deplasmanda oynadığı son maçta Alaves'e 2-1 kaybetti.

● Atletico Madrid, son 9 maçta kaybetmedi, evinde de son 4 maçtır kazanıyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Atletico Madrid: Jan Oblak, Stefan Savic, Jose Gimenez, Diego Godin, Filipe Luis, Saul Niguez, Gabi, Yannick Carrasco, Koke, Fernando Torres ve Antoine Griezmann

Villarreal: Andres Fernandez, Alvaro Gonzalez, Jaume Costa, Mateo Musacchio, Mario Gaspar, Manuel Trigueros, Bruno Soriano, Roberto Soriano, Roberto Soldado, Nicola sansone ve Cedric Bakambu