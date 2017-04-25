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Ersun Yanal
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Yanal, kariyer rekoru kırabilir!

Trabzonspor'da bu sezon en çok galibiyet aldığı döneme ulaşan teknik direktörü Ersun Yanal, kalan 6 maçını da kazanması durumunda bir sezonda kariyerindeki en çok galibiyeti gördüğü 2'nci dönemi yaşayacak

25 Nisan 2017 Salı, 12:26:53 Güncelleme: 12:32:10

Trabzonspor'da bu sezon en çok galibiyet aldığı döneme ulaşan teknik direktörü Ersun Yanal, bordo mavililerin kalan 6 maçını da kazanması durumunda bir sezonda kariyerindeki en çok galibiyeti gördüğü 2'nci dönemi yaşayacak. Ersun Yanallı Trabzonspor, devam eden 2016-17 sezonunda ligde 28 ve Ziraat Türkiye Kupası´nda 8 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE´DE 24 GALİBİYETİ GÖRDÜ
Teknik direktörlük kariyerinde 8 takım çalıştıran Yanal, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi´nde toplam 40 maçta 24 galibiyet gördü. Yanal, 3'üncü defa göreve geldiği Trabzonspor´da kariyerindeki en çok galibiyet aldığı 2'nci dönemi yaşamaya yaklaştı. Trabzonspor'un kalan 6 maçı galibiyetle tamamlaması durumunda 55 yaşındaki Yanal, bir sezonda en çok galibiyete ulaştığı 2'nci sezona ulaşacak.

TRABZONSPOR İLE EN ÇOK GALİBİYET ALDIĞI SEZON
Ersun Yanal, 3'üncü defa göreve geldiği Trabzonspor´da bu sezon en çok galibiyet aldığı dönemi yaşadı. İlk olarak 2008-09 sezonunda bordo mavili takımda göreve gelen Yanal, o dönemde Trabzonsporla 34 maçta 17 galibiyet elde etmişti. Bordo mavili takımdaki ikinci döneminde 2014-15 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet alan Yanal, 3'üncü dönemi olan 2016-17 sezonunda ise 36 maçta 18 galibiyete ulaştı ve en çok galibiyet aldığı dönemi elde etti.

BAŞKAN USTA TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, ligin 29´uncu haftasında oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması öncesi taraftarları maça davet etti. Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Hava sıcaklığı da uygun olduğuna göre haydi formalarımızla Medicalpark Arena'ya. Var mısınız?" ifadelerine yer verdi. Usta, ayrıca değişen bilet fiyatlarıyla ilgili olarak ise taraftarları mağdur etmeyeceklerini açıkladı.

 

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