Volkan Babacan'ın sonu Volkan Demirel'e benzeyebilir!

Fenerbahçeli Volkan Demirel, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemele aşamasında İstanbul'da oynanan Kazakistan maçı öncesinde, ısındığı sırada bir taraftarın küfürlü tacizine maruz kalmış ve eldivenlerini çıkararak stadı terk etmişti. O maçtan bugüne kadar geçen süre içinde Volkan Demirel'e yaptığı bu disiplinsiz davranışından ötürü milli takım kapıları kapanmıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin file bekçisini milli takıma çağırmadı.

Çaykur Rizespor maçından sonra takım arkadaşları, Emre Belözoğlu, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'la birlikte bir ulusal televizyonun muhabirlerine fiili saldırının içine karışan Volkan Babacan da Volkan Demirel ile aynı kaderi paylaşma sınırına kadar geldi.

PFDK'YA GÖRE 5 İLA 10 MAÇ CEZASI VAR

PFDK'ya 44.'üncü maddenin yer aldığı saldırı hükmü nedeniyle tedbirli olarak sevk edilen Volkan Babacan 5- ila 10 maç arası bir ceza alırsa kalan lig maçlarında oynayamayacak. Bu durumda 11 Haziran'da yapılacak Kosova maçına çağrılmama riskini de beraberinde getirecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in iki dudağı arasında olan bu karar için PFDK'nın yaptırımı etkili olacak.

İLK ADAYLAR ONUR KIVRAK VE HARUN TEKİN

Terim'in bugüne kadar çalıştığı kulüpler ve milli takımda disiplini ön planda tutması Volkan Babacan'ı milli takıma çağırmama yönünde etkili olacak en büyük faktör. Medipol Başakşehir'in file bekçisi eğer çağrılmazsa Kosova maçı için öne çıkan iki aday kaleci ise Trabzonsporlu Onur Kıvrak ile Bursasporlu Harun Tekin.