Carlo Ancelotti: Dikkatli olmalıyız

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki yarı final maçının basın toplantısında "Mücadeleye hazırız. Yarın, önemli bir maçımız var. Borussia Dortmund çok tehlikeli bir rakip. Konsantrasyonumuz, sürekli üst düzeyde olmalı." sözleriyle rakiplerinin kalitesine dikkat çekti.

"SAKATLARIN DURUMU İYİ"

Ancelotti, "David Alaba, son antrenmanda bazı problemler yaşadı. Yarın oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Mats Hummels, Mainz karşılaşmasını sorunsuz atlattı, Javi Martinez ve Jerome Boateng'in durumları da iyi. Son antrenmanda güzel çalıştılar. Sven Ulreich' sahip olduğumuz için de mutluyum. Onun kalitesinden şüphemiz yok." sözleriyle sakatlıklarla ilgili açıklama yaptı.

Manuel Neuer, Real Madrid'e 4-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlanmış ve sezonu kapamıştı. Alman file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta toplam 13 gole izin vermişti.

Ancelotti, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı alan Philipp Lahm'la ilgili de konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Alman futbolcu için "Onun kalitesini ve profesyonellik anlayışını seviyorum. Futbolu bıraktığında üzüleceğim" dedi.