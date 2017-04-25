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Emre Can, City'yi destekliyor

Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, perşembe günü oynanacak Manchester derbisinde City'yi desteklediğini belirtti

25 Nisan 2017 Salı, 15:19:31 Güncelleme: 15:21:31

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Manchester derbisinde City'nin kazanmasını istediğini söyledi.

İngiliz basınına açıklamada bulunan Emre Can, perşembe günü oynanacak Manchester City-Manchester United karşılaşmasında ev sahibi ekibi desteklediğini bildirdi.

Ligde oynadıkları son maçta Cyrstal Palace'a yenildiklerini vurgulayan Emre, "City'nin kazanması bizim için daha iyi sonuç. O zaman derbide City'nin yenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Üst sıralarda yer alan takımların birbirleriyle karşılaşacağını ifade eden Liverpoollu oyuncu, "Son dört maçımızı kazanırsak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Önümüzde Watford müsabakası var. Onu yenip ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea'nin 75 puanla lider, Tottenham'ın 71 puanla ikinci olduğu ligde, Liverpool 34 maç sonunda 66 puanla 3. sırada bulunurken, 32'şer karşılaşmaya çıkan Manchester City 64, Manchester United ise 63 puanla sıralanıyor.

İngiltere Premier Lig'den ilk üç takım direkt, dördüncü ekip ise eleme oynadıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor.

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