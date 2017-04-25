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Nuri Şahin Borussia Dortmund
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Dortmund, Nuri Şahin'le iki yıl uzattı

Borussia Dortmund, tecrübeli futbolcu Nuri Şahin'in sözleşmesini 2019'a kadar uzattı

25 Nisan 2017 Salı, 17:17:13 Güncelleme: 17:19:11

2001 yılında sarı-siyahlı ekibin bünyesine katılan tecrübeli futbolcu, 16 yaşını doldurmadan forma giydiği Borussia Dortmund'la sözleşmesini iki yıl daha uzatarak nikah tazeledi.

Nuri, 6 Ağustos 2005'te henüz 16 yıl 334 günlükken Wolfsburg maçıyla forma giyerek, Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu unvanını ele geçirmişti. 28 yaşındaki futbolcu, Nürnberg karşısında gol atarak, Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu olarak da tarihe geçmeyi başarmıştı.

2007-08 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Nuri, 2011-12 sezonunda Real Madrid'in yolunu tutmadan önce Borussia Dortmund'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

İspanya'da sadece 4 maçta forma giyebilen ve ardından Liverpool ile tekrar eski kulübü Borussia Dortmund'a kiralanan tecrübeli yıldız, 2014-15 sezonu başında sarı-siyahlı ekibe bu kez bonservisiyle katıldı.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Nuri için "bizimle kalmasından dolayı çok mutluyuz. O, iyi bir insan olduğu kadar Dortmund'u yüreğinde yaşayan biri" ifadelerini kullandı.

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