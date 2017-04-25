İSPANYA HABERLERİ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Real Madrid Barcelona
FUTBOL

Real Madrid - Barcelona maçını 2 milyon 563 bin kişi izledi

Real Madrid ile Barcelona arasında geçen pazar oynanan El Clasico, 2 milyon 563 bin kişi tarafından televizyondan takip edilerek ligde izlenme rekoru kırdı

25 Nisan 2017 Salı, 18:35:31 Güncelleme: 18:38:07

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği El Clasico'yu 2,5 milyondan fazla taraftar ekranlardan takip etti.

Barcelona'nın aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olduğu ligin 33. haftasında oynanan El Clasico, futbolseverleri ekran başına kilitledi.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadele, 2 milyon 563 bin taraftarla sezonun ekrandan en çok izlenen lig maçı oldu. Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı El Clasico ise 2 milyon 214 bin seyirci tarafından takip edilerek televizyondan en çok izlenen ikinci lig maçı konumuna geldi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda pazar günü oynanan karşılaşma, dünya genelinde ise 185 ülkede 650 milyon futbolsever tarafından izlendi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcıları arasında El Clasico'ya ilişkin en çok paylaşımda bulunan ülkeler ise sırasıyla Meksika, Endonezya ve Brezilya oldu. İspanya ise söz konusu sıralamada 5'inci basamakta yer aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Real Madrid, Zidane ile yollarını ayıracak mı?
FUTBOL

Zidane'ın yerine Fenerbahçe'nin eski hocası!
Messi ve Iniesta'ya yeni sözleşme!
FUTBOL

Barcelona'dan sözleşme müjdesi
Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor
FUTBOL

Messi mi Ronaldo mu?

Neymar, El Clasico'da forma giyemeyecek
FUTBOL

Real Madrid maçında yok!