Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında mücadele edecek. Bir üst tura yükselmek için avantaj yakalamaya hazırlanan iki takımda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kıyasıya mücadele edecek. Peki Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmaları başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Fenerbahçe kupa maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç atv kanalından canlı yayınlanacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Turuncu-lacivertli takımın Süper Ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği için bu maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehirde sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmazın da forma giymesi beklenmiyor.

KALE FARUK ÇAKIR'A EMANET

Turuncu-lacivertli takımın kalecileri Volkan Babacan ve Ufuk Ceylanın forma giyemeyecek olması sebebiyle, Fenerbahçe karşısında takımın 3. kalecisi Faruk Çakır görev yapacak.

Bu sezon Süper Ligde hiç forma giymeyen Faruk, Türkiye Kupasında Yeni Amasyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında oynamıştı.

FENERBAHÇE İLE BAŞAKŞEHİR 20. RANDEVUDA

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İki takım daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 10, Başakşehir ise 7 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 20.45'te başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikada Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ev sahibi ekipte, Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylardan dolayı PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda ise sakatlıkları bulunan Fernandao ve Uygar Mert Zeybek, Başakşehir'e karşı oynayamayacak. Ev sahibi ekipte tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaleciler Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın yokluğunda, kaleyi Faruk Çakır koruyacak.





DEPKASMAN EKİPLERİ KAZANAMIYOR

Bugüne kadar 19 kez karşı karşıya gelen iki ekip, yalnızca 2 mücadelede eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, Başakşehir de 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım bugüne dek kupada sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 20 Ocak 2007 tarihinde oynanan kupa maçı, aynı zamanda iki takımın da karşılaştığı ilk resmi maç olma özelliğini taşıyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir, sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından iki ekip yalnızca lig maçlarında karşılaştılar. 18 lig maçında tek deplasman galibiyetini alan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 27 Kasım 2010'da, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadelenin ardından oynanan 11 karşılaşmada ise deplasman takımı kazanamadı. 11 maçta Fenerbahçe 6, Başakşehir de 4 galibiyet alırken 1 maç berabere bitti. İki takım arasındaki 19 karşılaşmada Başakşehir 21, Fenerbahçe de 29 kez gol sevinci yaşadı.