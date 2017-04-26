Kayserispor, Douglas'ı gönderdi!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni teknik direktör Mesut Bakkal´ın da görüşünün alınmasının ardından Douglas ile yollarını ayırma kararı aldıklarını ve bunu sarı kırmızılı oyuncuya ilettiklerini söyledi.

Erol Bedir, "İstifa eden eski teknik direktörümüz Sergen Yalçın´ın da uyumsuzluğu nedeniyle rapor verdiği Douglas´la ilgili olarak hem yönetimimiz hem de yeni teknik direktörümüz Mesut Bakkal´ın yaptığı görüşme sonrası yollarımızı ayırma kararını uyguladık. Karşılıklı fesih ile kendisiyle olan bağlarımız koptu. Hayırlısı olsun" dedi.



Öte yandan, sarı kırmızılı ekibin cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçında kart cezaları nedeniyle Deniz Türüç ve Güray, sahada yer alamayacak. Sakatlığı geçen defansın önemli isimlerinden Kana Bıyık´ın ise kadroda bulunacağı ifade edildi.