İspanya Ligi La Liga'da 1 maç eksiği bulunan Real Madrid'in üzerinde lider olarak yer alan Barcelona, evinde ligin son sırasında yer alan Osasuna'yı ağırlayacak. Peki Barcelona - Osasuna maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile saat 20:30'da başlayacak. Barcelona için önemli bir 3 puan ifade eden maç beIN Sports 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA VE OSASUNA HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Osasuna, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde 9 gol gördü.

● Osasuna, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Barcelona, evinde oynadığı son maçta Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti.

● Osasuna, deplasmanda oynadığı son maçta Atletico Madrid'e 3-0 kaybetti.

● Barcelona, ligde evinde oynadığı son 9 maçı da kazandı. Toplamda ise 14 maçtır evinde kaybetmiyor.

● Osasuna ve Barcelona arasında oynanan son 10 maçta Osasuna yalnızca 1 kere galip gelebildi ve 1 maç berabere bitti.

MUHTEMEL KADROLAR

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Andres Iniesta, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Paco Alcacer, Lionel Messi ve Luis Suarez

Osasuna: Salvatore Sirigu, Aitor Bunuel, Nikola Vujadinovic, Carlos Clerc, Juan Fuentes, Oier Sanjurjo, Goran Causic, Fausto, Roberto Torres, Kenan Kodro ve Sergio Leon