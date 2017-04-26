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Pierre Webo
FUTBOL

Webo ikinci baharını yaşıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 35 yaşındaki golcü futbolcusu Pierre Webo, sezonun ikinci devresindeki performansıyla ikinci baharını yaşıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:05:36 Güncelleme: 12:06:51

Başkent ekibinin tecrübeli golcüsü, Osmanlıspor'un ligin ikinci yarısında attığı 15 golün, 11'ine katkıda bulundu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen Webo, ikinci yarı oynanan 12 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Ligin ikinci yarısında Osmanlıspor'u attığı gollerle ayakta tutan isim olan Webo, başkent temsilcisinin kazandığı son iki maçı da boş geçmedi.

Sakatlığı nedeniyle sezonun 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan ve 2'si Galatasaray'a olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşayan Kamerunlu futbolcu, son 12 maçta rakip fileleri 6 kez daha havalandırdı ve gol sayısını 9'a çıkardı.

Mor-sarılı ekibin, Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yendiği maçta 4 golün pasını veren 35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok gol pası veren futbolcu oldu.

Webo, Türkiye'deki en iyi dönemini ise Fenerbahçe formasıyla 2012-13 sezonunda yaşadı. Kamerunlu santrfor, o sezon 31 lig maçında rakip fileleri 16 kez havalandırmıştı.

"YAŞIM AKLIMA GELMİYOR"
Pierre Webo, istatistiklerin mutluluk verici olduğunu ama bu başarıda takım arkadaşlarının payının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Başarıları takım olarak elde ettiklerine işaret eden Webo, Osmanlıspor'un daha iyi yerlere gelmesi için sezon sonuna kadar bu performansını sürdürmek istediğini dile getirdi.

İlerleyen yaşına rağmen fizik gücünü nasıl koruduğunu anlatan Kamerunlu golcü, "Futbola aşığım, futbol oynamayı çok seviyorum. Her gün çalıştığım için bu kadar iyi durumdayım. İdmanlar ve maç sırasında hiç yaşım aklıma gelmiyor. Tek düşündüğüm oynamak, oynamak... Daha iyi performans sergilemek." diye konuştu.

"FUTBOLU NEDEN BIRAKAYIM"
Webo, fiziksel olarak kendini iyi hissettiği sürece futbol oynamaya devam etmek istediğini vurguladı.

"Futbolu neden bırakayım ki" diyen tecrübeli golcü, "Sizin de söylediğiniz gibi fiziksel olarak iyi durumdayım. Performansım da maşallah iyi. Sadece Allah beni korusun ve böyle devam edeyim." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Webo, geleceğiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Sezon sonu serbest kalacağım, doğru. Gelecekle ilgili henüz bir karar almadım. Antrenmanlar ve maçlardan zevk almaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. Kararları sezon sonu alacağım."

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