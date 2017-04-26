İspanya Ligi La Liga'da 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın bir altında yer alan Real Madrid, Deportivo La Coruna'ya konuk oluyor. Peki Deportivo - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

DEPORTİVO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Riazor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile saat 22:30'da başlayacak. Real Madrid'in liderliğini koruması için oldukça önemli olan mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

DEPORTİVO VE REAL MADRİD HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Deportivo, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 berabelik aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Deportivo, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Deportivo, evinde oynadığı son maçta Malaga'yı 2-0 yendi.

● Real Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Sporting Gijon'u 3-2 mağlup etti.

● Real Madrid, ligde deplasmanda 5 maçtır kazanıyor.

● Real Madrid ve Deportivo arasında oynanan son 10 maçta Real Madrid 9 kez kazandı, 1 maç berabere bitti.

● Son 10 maçta Real Madrid ve Deportivo arasındaki en farklı skor 8-2'lik Real Madrid galibiyeti.

MUHTEMEL KADROLAR

Deportivo La Coruna: German Lux, Sidnei, Luisinho, Albentosa, Faycal Fajr, Juanfran, Alex Bergantinos, Celso Borges, Emre Çolak, Gael Kakuta ve Florin Andone

Real Madrid: Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Toni Kroos, Luka Modric, Carlos Casemiro, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema