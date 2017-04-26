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Romario'dan Maradona ve Messi açıklaması

Brezilyalı efsane futbolcu Romario: "Maradona ve Messi'den daha iyiydim. Kulüp ve milli takım performansına göre ise şu an en iyi futbolcu Neymar" dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:22:18 Güncelleme: 16:26:06

Brezilyalı efsane oyuncu Romario, futbol oynadığı dönemde Diego Maradona ve Lionel Messi'den daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri olarak gösterilen Romario, Arjantinli efsane futbol adamı Maradona'nın yanı sıra İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ve Neymar hakkında, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Romario, "Alçakgönüllülük içinde söyleyebilirim ki, Maradona ve Messi'den daha iyiydim. Kulüp ve milli takım performansına göre ise şu an en iyi futbolcu Neymar." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da milletvekilliği de yapan 51 yaşındaki eski golcü, Arjantin Milli Takımı ile 1986 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Maradona'nın Messi'den daha iyi olduğunu belirterek, "Messi'nin, en iyi olmak için bir Dünya Kupası şampiyonluğuna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Romario, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

 

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