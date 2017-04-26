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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:56:50 Güncelleme: 17:00:52

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde duran futbolcuların, son bölümde dört ayrı takım halinde beşe beş çift kale maç ve turnuva yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

 

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