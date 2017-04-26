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FUTBOL

Dursun Özbek'ten voleybol takımına ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak kadın voleybol takımıyla bir araya geldi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:45:24 Güncelleme: 17:51:18

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, öğleden önce futbol takımını ziyaret eden başkan Özbek'in daha sonra kadın voleybol takımı ile buluştuğu bildirildi.

Moral ziyareti sırasında GSTV'ye açıklamalarda bulunan Özbek, sarı-kırmızılı ekibin başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Yarınki maç için başarılar diliyorum. 5 maçlık bir final serisi. Kızlarımızın çok başarılı bir başlangıç yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Teknik kadro ve oyunculara teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de sezon içinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başkanımıza ediyorum. Yarın finalin ilk maçıyla bu desteğe karşılık vereceğiz, müzemize bir kupa kazandırmak için tüm ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı da serinin üçüncü ve dördüncü maçına bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, başkan Dursun Özbek'e teşekkür ederek, "Seneler sonra gelen bir final serisi var. Bizler hazırlıklarımızı bitirdik ve artık maçı bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Oyunculardan Nihan Güneyligil, Nadia Centoni ve Gamze Alikaya da final serisine hazır olduklarını ve kupaya uzanmak istediklerini kaydetti.

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