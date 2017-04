Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, kendilerinden önceki dönemin iyi bir dönem olmadığını belirterek, "Kötü bir miras devraldık. Ama hiç kaçmadık. Çünkü Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaşlı olarak gece gündüz çalışıyoruz. O dönemleri unutup artık tek Beşiktaş ve diğerleri dönemine gidiyoruz" dedi.



Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Futbol Politikaları' konferansına katıldı. Konferansta konuşan Albayrak, "Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda 5'inci senemiz. O dönem aldığımız Beşiktaş'ı çok iyi biliyorsunuz. O günden itibaren çok çalışmaya başladık. Sizin de bildiğiniz gibi feda sezonu ile başladık. Aslında Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin Türk futbolunda bir yere gelmesi evet önemli, ama esasen bizim ana hizmet ettiğimiz yer Türk milli takımı ve Türk futbol pazarıdır. Bunu ne kadar büyütürsek dünya ve Avrupa'da pazar payı o kadar yukarı çıkacak. Bizim Beşiktaş olarak kısa ve orta vadeli planlarımız var. Her zaman hazırlıklıyız" dedi.



"HERKES HER ŞEYİ GÖRDÜ"

Konferansta bir öğrencinin sorusu üzerine Başakşehirli futbolcuların muhabirlere saldırısını değerlendiren Albayrak, "Sporun içinde barış var, sevgi, aşk var. Savaş yok, kavga yok. Dünyanın birleşmiş ülkelerine baktığınızda en önemli şey hazmetmek. Maalesef Türkiye'de başarı 'her yol mubah' felsefesiyle hakaret eden diğer kulüpler kazandıklarını zannediyor. Biz o felsefede değiliz. Babamın bir sözü vardır, gizli hamile kalan aşikare doğurur. Siz neyi saklarsanız saklayın bir gün ortaya çıkar. Biz Beşiktaşlı olarak o düşüncede değiliz. Onlar ne istiyorlarsa yapsınlar Türkiye'nin gözünün önünde herkes her şeyi gördü" diye konuştu.



'ŞENOL GÜNEŞ'TE SORUN YOK'

Teknik Direktör Şenol Güneş ile yeni sezon için sözleşmenin ne zaman yenileneceği sorusuna Albayrak, Şenol Güneş ile 2 artı 1 yıllık sözleşme olduğunu, bu yüzden önümüzdeki sene de sözleşmesi olduğunu aktardı. Albayrak, "Sezon sonunda oturup konuşacağız. Şu an sorun yok" dedi.



'RAKAM ÇOK BÜYÜK'

Aynı öğrencinin Talicsa'nın bonservisiyle ilgili sorusuna Albayrak, şu yanıtı verdi:



"Bu şartlarda zor. Satın alma opsiyonu olarak koydukları rakam çok büyük. Kendisi burada çok mutlu. Transfer yaparken futbolcu çok önem arz ediyor. Kulüp iyi paralara satmak istiyor. O kulüpte mutlu olduğunu söylüyor. Biz de ondan mutluyuz. İyi bir pazarlık payı ile bünyemize katarız. O parayla ilgili herhangi bir tasarrufu yok."



Metin Albayrak, "Siz yönetime gelmeden önce Beşiktaş'ın durumu ortadaydı. Türkiye'de 3 büyükten değil 2 büyükten bahsediliyordu. Sizden önceki yönetim tesisleri yenileyemedi. Sportif bir başarı gelmedi. Sizden önceki yönetim TFF yönetimine getirildi. Acaba bu şekilde kendini Beşiktaş'ı çok başarısız yöneten bir yönetim Türk futboluna ne verebilir" sorusunu ise şöyle cevapladı:



"Bu biraz zor bir soru. Yıldırım Demirören'i getiren biz değiliz. Oranın bir genel kurulu var. Seçimle geldi. Öyle takdir gördü. O yüzden Beşiktaş ile ilgili alana cevap vereyim. Beşiktaş'ta evet dediğiniz gibi o dönem iyi bir dönem değildi. Çok daha geride olduğu bir dönemdir. Biz kötü bir miras devraldık. Ama hiç kaçmadık. Çünkü Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaşlı olarak gece gündüz çalışıyoruz. O dönemleri unutup artık tek Beşiktaş ve diğerleri dönemine gidiyoruz."



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak konferansın ardından Kartal Yuvası'nın açılışına katıldı.





