Başakşehir - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşıyor.



Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor.

Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.



Türkiye Kupasında grubunu yenilgisiz lider bitiren, son 16 turunda Galatasarayı, çeyrek finalde de Akhisar Belediyesporu eleyen Başakşehir ise Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanarak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - FENERBAHÇE: 1 (7', 11' Cengiz Ünder, 12' Ozan Tufan)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.45

YAYIN: ATV

SAKATLAR: Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz (Başakşehir) / Fernandao, Van der Wiel

(Fenerbahçe)

CEZALILAR: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan (Başakşehir)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Cengiz, Mustafa, Adebayor

YEDEKLER: Ahmet Said, Uğur, Alparslan, Mossoro, Holmen, Mehmet Batdal, Napoleoni

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie

YEDEKLER: Fabiano, Hasan Ali, Neustadter, Alper, Karavayev, Salih, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat