Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlı takım, neşeli bir antrenman yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular, ilk bölümde gruplara ayrılarak farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Eğlenmeye dönük bu çalışmada bir grup ayak tenisi, bir bölümü yarım sahada kale direklerine elle topu vurmaca ve diğerleri de minyatür kale maç yaptı.

Dar alandaki çift kale maçın ardından siyah-beyazlılar, sahanın başka bölümünde 3 takım halinde yine karşı karşıya geldi. Mücadeleci ve tempolu geçen ikinci çift kale maçta Fabricio, Ryan Babel, Gökhan İnler, Gökhan Gönül, Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz ve Fatih Aksoy'dan oluşan yeşil ekip, turuncu ve kırmızı takımlara üstünlük sağladı. Çift kale maçların ardından kazanan yeşil takımın oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Beşiktaş'ta haftanın ilk idmanında Atiba Hutchinson ile Anderson Talisca, yenilenmeye dönük çalıştı. Luiz Rhodolfo ise takımdan ayrı bireysel antrenmanlarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.